Os suplementos estão cada vez mais em voga nos dias de hoje mas os seus benefícios podem não ser bem o que os seus clientes estão à espera. Através de um estudo da Universidade de East Anglia, em Inglaterra, foi provado que o óleo de peixe, também conhecido por ómega-3, pouco faz pela sua função, que é a protecção contra doenças cardíacas.

A revelação é feita pelo Instituto Cochrane, que investigou o produto frequentemente publicitado para efeitos de prevenção de doenças coronárias. A partir da revisão de 79 comprimidos diferentes, envolvendo mais de 112 mil pessoas, foi possível analisar que os suplementos como óleos de peixes pouco fazem para proteger o coração.

Os resultados não mostraram nenhuma diferença significativa nos índices de mortalidade, com uma diferença de apenas 0,2% entre as pessoas que tomaram os variados suplementos e as de grupos de controlo. No caso de ataques cardíacos e AVC’s, os resultados também não diferiram em grande escala.

A líder da investigação, Lee Hooper, assegura que os resultados mostraram poucas indicações de que os comprimidos de ómega-3 possam beneficiar a actividade cardíaca ou reduzir o risco de morte por alguma doença.

Em entrevista ao Times, a cientista refere que é muito melhor para a saúde incluir óleo de peixe na dieta do que confiar em suplementos, em que não é só o ómega-3 que estamos a ingerir. "Além dos benefícios do óleo, o consumo de peixe irá aumentar os níveis de gordura saturada, selénio, ferro e vitamina D, todos eles nutrientes essenciais", afirmou.

Hooper acrescenta que existe um tipo de suplemento de ómega-3 que tem, de facto, benefícios na actividade cardíaca. Trata-se do ácido alfa-linoleico (ALA).

"No entanto, o seu efeito é muito pequeno", avisa a investigadora. "Para que uma pessoa conseguisse impedir o desenvolvimento arritmias, seria necessário que outras 143 pessoas aumentassem consideravelmente o seu nível de ALA. Para impedir que uma pessoa morresse de doença coronária, seria necessário que mais de mil pessoas tomassem doses consideráveis deste ácido" considerou Hooper, exemplificando que o efeito destes suplementos é mínimo.

Isto não quer dizer que o ómega-3 é inútil para tudo. É uma parte importante da nossa dieta, tanto como as vitaminas e minerais. Mas não se deve esperar que suplementos de algo que não precisamos a mais possam resolver doenças e problemas por si próprios.