Certos suplementos alimentares de ferro podem ajudar ao desenvolvimento de cancro do cólon em humanos, segundo um novo estudo da Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia.

Cientistas descobriram que dois compostos ferrosos – o citrato de ferro (III) , que é encontrado em suplementos vitamínicos e o EDTA férrico, um aditivo alimentar – são responsáveis pela formação de biomarcadores associados ao cancro a longo prazo e à morte precoce.

Investigadores suecos, em conjunto com o Conselho de Investigação Médico do Reino Unido e a Universidade de Cambridge, examinaram os efeitos que estes dois compostos químicos têm em células de cancro do cólon humano. Depois, compararam os resultados com testes feitos a outros compostos vitamínicos com ferro que são geralmente considerados seguros como o sulfato de ferro.

Mesmo a pequenas doses, os resultados verificaram que o citrato férrico e o EDTA de ferro (III) aumentou os níveis de marcadores cancerosos, enquanto outros compostos ferrosos não mostraram diferenças entre as células com cancro.

"Podemos concluir que o citrato férrico e o EDTA férrico podem ser carcinogénicos" afirmou em comunicado a co-autor do estudo, Nathalie Scheers, professora na Universidade Chalmers, em Gotemburgo.

Infelizmente, é difícil actuar sobre estas descobertas. As restrições de ferro em produtores de suplementos vitamínicos são difíceis pois muitos dos produtos não especificam o tipo de ferro utilizado para a composição química dos aditivos alimentares. "Muitas lojas e produtos não afirmam de que tipo de ferro é o suplemento composto, mesmo em farmácias. Normalmente, apenas citam ‘ferro’ ou ‘ferro mineral’, o que é problemático para os consumidores", avisou a investigadora.

Apesar de alertar que este estudo tem de ser aprofundado, Nathalie Scheers aconselha que "neste momento, as pessoas devem seguir os conselhos médicos recomendados. Mas, pessoalmente, se precisar de um suplemento ferroso, tentaria evitar citratos férricos."