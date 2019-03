O problema é mais recorrente nos millennials do que na geração anterior. 11% dos nascidos nesta geração confessou ser "desleal" com o parceiro usando o telemóvel.

Um estudo com uma amostra de 2 mil adultos do Reino Unido mostrou que um terço dos casais já foi ignorado pelo parceiro por este estar concentrado no seu telemóvel, podendo causar fricções nas relações ou casamentos e estando relacionado com o fim de tais relacionamentos.

O problema é mais frequente nos millennials do que na geração anterior: mais de um terço dos casais (36%) incluídos no estudo declararam que já foram ignorados pelo parceiro por causa do telemóvel. A percentagem sobe para 57% nos millennials com idades compreendidas entre os 25 e 34 anos. 11% dos nascidos nesta geração também admitiu ter sido "desleal" na relação através do uso do telemóvel durante o estudo realizado pelo YouGov.

"Alguns casais passam mais tempo na cama com os seus telemóveis do que a mostrarem afeto entre si", considera Amanda Rimmer, uma advogada especialista em direito de relações e família que ajudou a organizar o estudo. "As pessoas dormem com o seu telemóvel, comem, jogam e falam com ele – é quase uma relação em si própria", teoriza.

A advogada também nota que uma houve uma subida em interessados em divórcio nos últimos cinco porque o companheiro é viciado no telemóvel.

Segundo a autoridade reguladora e da concorrência para os setores de radiodifusão, telecomunicações e correios do Reino Unido, a Ofcom, 78% dos adultos possui um telemóvel. A mesma fonte sugere que os adultos britânicos consultam, em média, o seu telemóvel a cada 12 minutos durante o dia.

Um estudo semelhante da Deloitte em 2017 concluiu que mais de metade dos seus 4,150 participantes com idades entre os 16 e 75 anos usava o seu telemóvel a andar. Para os mais novos (16-24), a proporção subia para 74%. No caso dos estudados com idades entre os 16 e 19, 66% verificava o telemóvel durante a noite e o dobro respondia às notificações ou mensagens.