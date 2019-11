Um em cada quatro jovens estará a fazer um "uso problemático" do telemóvel. As conclusões constam num estudo, avançado pelo Guardian, que sugere ainda que este comportamento está associado a uma saúde mental mais debilitada.

Apesar de existirem poucas provas de que passar muito tempo ao ecrã de um telemóvel, tablet ou computador seja prejudicial à saúde, a quantidade de tempo que os jovens passam a utilizar estes aparelhos tem sido alvo de muita pesquisa e preocupação. Os investigadores responsáveis por este estudo quiseram analisar mais o tipo de relação que os jovens têm com estes aparelhos, ao invés de se focarem apenas no tempo que passam a utilizá-los.

Mais de 23% dos jovens tem um "relação disfuncional" com os seus smartphones, revela o estudo – o que parece estar relacionado com uma saúde mental mais fraca. "A qualidade das provas é fraca, mas é suficiente para continuar com a investigação", explicou a co-autora do estudo, Nicola Kalk.

A equipa de investigadores analisou informação de 41 estudos que envolveram cerca de 42 mil participantes da Europa, Ásia e América.



A maioria dos estudos sugeriam que um em cada quatro crianças e jovens faz um uso problemático do telemóvel, com as raparigas adolescentes a mostrar mais evidências deste resultado.



Este uso problemático tem maior predominância em jovens de famílias mais ricas e naqueles com níveis mais baixos de autoestima e solitários.



Os resultados dos estudos revelaram ainda que as pessoas com uma "relação" problemática com os smartphones tinham tendência à depressão.



Apesar de ser ainda muito cedo para chamar ao uso problemático dos smartphones um vício, foram encontradas semelhanças nos comportamentos e emoções dos jovens.