Funcionários vão ter direito a desligar telemóvel fora do horário de trabalho PS quer avançar com projeto-lei com mais de vinte medidas sobre os direitos dos trabalhadores. Entre elas está o impedimento do acesso de patrões ao e-mail profissional dos seus funcionários. - Portugal , Sábado.

O jornal espanhol El País relata o caso de Mario Fernández. O seu telemóvel desligava-se e ficava sem rede. Reiniciar o aparelho não valia de nada, por isso Mario confrontou a operadora. Aí, foi informado de um pedido de segunda via do cartão SIM – feito a 700 quilómetros de onde vive.Instado a consultar a conta bancária online, não o conseguiu fazer: o banco tinha bloqueado o acesso após detectar movimentos estranhos. Quando consultou o saldo via multibanco, Mario não queria acreditar: tinham sido levantados milhares de euros e alguém tinha pedido um empréstimo de 50 mil euros.A identidade de Mario foi usurpada através de algo tão simples como um cartão SIM. "Podia ser consequência do sim swapping. Não temos o número preciso de denúncias, mas está a registar-se um aumento a cada ano", afirma Carlos Vico, da Guardia Civil espanhola.Na maioria das situações, a cópia do cartão SIM ocorre depois de serem roubados os dados da conta bancária. Ter o número de telefone da vítima é fundamental para se conseguir a verificação exigida por muitos bancos quando se fazem operações bancárias online, ou por serviços de correio electrónico quando se mudam passwords. Recorde: quando muda a password, geralmente é-lhe enviado um código via mensagem de texto para o telemóvel para que confirme quem é.Apesar de as operadoras garantirem que o pedido de segunda via do SIM depende de várias medidas de segurança – como dar o número do cartão do cidadão – cada vez mais é possível aos piratas informáticos acederem à nossa informação pessoal online.