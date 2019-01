Este pode ser o fim das baterias e carregadores. Cientistas do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets), nos Estados Unidos, inventaram um aparelho que converte sinais de wi-fi em eletricidade capaz de carregar dispositivos eletrónicos apenas através de um semicondutor um semicondutor de alta tecnologia, que converte o sinal em corrente contínua. Em forma de antena, este dispositivo irá converter ondas de corrente alternada (AC) em voltagem de corrente contínua (CC), a utilizada em baterias, pilhas ou carregadores.

Chamadas de rectenas, estas irão capturar os sinais de wi-fi e converter as ondas da rede sem fios em energias sem fios. A equipa indica que o dispositivo poderá carregar pequenos e grandes eletrodomésticos e até dispositivos médicos.

"Esta é uma nova maneira de dar energia a sistemas eletrónicos no futuro - captando a energia wi-fi de uma maneira que pode ser facilmente integrada no dia-a-dia", afirmou Tomás Palacios, professor no MIT e coautor do estudo.

Para tal, a rectena utiliza uma antena flexível de radiofrequência para capturar as ondas eletromagnéticas do wi-fi sob a forma de ondas de corrente alternada. Este sinal irá passar pelo semicondutor e ser convertido em voltagem de corrente contínua que poderá ser utilizada em eletrodomésticos ou para recarregar baterias.

Este material flexível utilizado pelos investigadores do MIT é conhecido por di-sulfeto de molibdénio (MoS 2 ) e é um dos materiais mais finos do mundo. "Ele permite cobrir a maioria das bandas de radiofrequência utilizadas por dispositivos eletrónicos no dia-a-dia, incluindo wi-fi, Bluetooth e a rede 4G", afirmou o autor do estudo, Xu Zhang.

Nas experiências realizadas, o semicondutor criado conseguiu produzir cerca de 40 microwatts de potência quando exposto a sinais de wi-fi de 150 microwatts, o suficiente para carregar um telemóvel.