Este gin é feito de estrume de elefante, mas por uma boa causa

Durante uma viagem à África do Sul, Paula Ansley ficou com uma pergunta na cabeça. Será que é possível fazer gin de estrume de elefante? A resposta é sim, tendo em conta todos os parâmetros de higiene e segurança alimentar do mundo.Esta questão (e a hipótese em si) surgiu quando a britânica aprendeu como os elefantes são esquisitos com a sua comida e os seus corpos absorvem menos de metade dos nutrientes que comem. Isto significa que uma grande parte daquilo que comem fica nos seus excrementos.A bióloga decidiu mudar-se com o marido, também ele biólogo para a África do Sul para começar um novo negócio, aproveitando aquilo que os elefantes já não querem e contribuindo para a sua conservação. Assim nasceu o Indluv Gin, uma bebida cujos aromas são escolhidos pelos elefantes.E como é que se transforma excrementos em gin? O estrume dos elefantes é seco e passa por um processo de sanitização. É depois lavado e seco outra vez, o que o torna próprio para consumo. O produto seco é depois usado para fazer uma infusão no gin. Cada lote é depois identificado com a data e a coordenada GPS do sítio onde o estrume foi recolhido.Desde que fundaram a empresa, o casal Paula e Les Ansley já produziram 6000 litros de Indluv Gin, com exportações para outros países afircanos e até para a Europa. Cada garrafa custa perto de 31 euros e 15% desse valor vai para a Africa Foundation, uma fundação que apoia a conservação dos elefantes.E o sabor? Os criadores afirmam que o gin não sabe, de todo, àquilo que possam estar a pensar, sublinhado os aromas térreos e a ervas. Mas o sabor de cada lote depende da comida que cada elefante escolheu naquele dia.