Novas medidas incluem mais dinheiro para equipas que façam operações de perda de peso e introdução de novas técnicas.



O Ministério da Saúde quer reduzir as listas e o tempo de espera pela cirurgia de tratamento da obesidade no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para incentivar os hospitais a fazerem estes procedimentos, o Governo deverá remunerar melhor as equipas multidisciplinares pelo trabalho adicional e passará a pagar outras técnicas mais eficazes na redução do excesso de peso.





Actualmente, o tempo de espera médio para esta operação é de seis meses. No final de Junho, mais de 1.350 doentes esperavam pela cirurgia no SNS. Em declarações ao Jornal de Notícias, Ricardo Mestre, do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde, estes números correspondem a um decréscimo de 12% comparativamente ao período homólogo.



As equipas serão remuneradas para fazer trabalhos fora de horas e o hospital deverá decidir a percentagem entregue Às equipas, entre os 35% e os 55%.



A expectativa do actual Governo é que o Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade, criado em 2009, mas suspenso em 2012, ganhe uma nova dinâmica.



Actualmente existem 17 centros de tratamento cirúrgico de obesidade reconhecidos pela Direcção-Geral de Saúde, sendo que catorze são instituições públicas e três privados.



Existem, actualmente, duas técnicas para reduzir o excesso de peso: a banda gástrica e o bypass gástrico. Mas o Estado passa a pagar duas novas técnicas cirúrgicas com o mesmo objectivo: a sleeve e a derivação bílio-pancreática e transposição duodenal.