Covid-19: Por que razão quem já esteve doente ainda dá positivo ao teste?

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, Graça Freitas foi questionada sobre as pessoas que tiveram Covid-19 , deixaram de ter sintomas, mas que ainda têm testes positivos.A diretora-geral da Saúde esclareceu que esses testes positivos podem dever-se à existência de "pequenos fragmentos do RNA do vírus, não significando que as pessoas têm a doença nem que estão infecciosas, de acordo com o que sabemos à data e com o que diz a investigação científica sobre situações dessas".Segundo Freitas, podem manter-se algumas partículas do vírus no tracto respiratório superior, que fazem com que o teste dê positivo. Porém, de acordo com o que se sabe até à data, não quer dizer que a pessoa tenha a doença nem que seja capaz de transmitir.

Portugal regista hoje 1.105 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.089 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,5%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (26.715), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 533 casos do que na quarta-feira (26.182), representando uma subida de 2%.



Com Lusa