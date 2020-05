Em 2016, investigadores e virologistas ligados à Universidade de Ghent iniciaram testes para perceber qual o efeito dos anticorpos produzidos por lamas em diferentes tipos de coronavírus - muito antes da chegada do SARS-CoV-2. Os testes com os anticorpos de Winter deram bons resultados a travar infeções por Sars-Cov (na origem da SARS, a síndrome respiratória aguda grave) e pelo vírus da MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente).Quando em janeiro a pandemia de covid-19 começou a espalhar-se pelo mundo, os responsáveis do VIB-UGent Center for Medical Biotechnology repetiram os testes com o novo coronavírus. Os resultados publicados esta terça-feira no jornal Cell são promissores, podendo os anticorpos destes animais neutralizar o vírus.Apesar de a investigação ainda estar numa fase inicial, é possível perceber que os lamas - como outros camelídeos, como os camelos - têm pequenos anticorpos que podem "infiltrar-se" na proteína responsável por fazer passar o vírus para as células, impedindo a sua passagem.