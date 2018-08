Segundo um estudo de investigadores suecos, dormir pouco e de forma intermitente altera o metabolismo e aumenta a capacidade do corpo para armazenar gordura. Investigações anteriores já encontravam pontos de ligação entre a obesidade e a falta de dormir.

Sono conturbado influencia o ritmo habitual do relógio biológico, o que amplia o risco de se ter várias doenças no coração e ter diabetes. Jonathan Cedernaes, investigador na Universidade Upsália, Suécia, e um dos autores deste estudo, disse ao The Guardian: "Descobrimos que as funções do sono são insubstituíveis. Dormir não serve só para conservar energia".

Não dormir o suficiente perturba o funcionamento normal das hormonas que controlam o apetite e sentirmo-nos saciados. Um estudo anterior de Cedernaes comprovava que a privação de sono leva as pessoas a comerem mais e escolherem alimentos com mais calorias. Em adição a isto, a obesidade reforça o risco de apneia do sono e problemas respiratórios que ainda pioram mais a qualidade do sono.

O estudo foi publicado na revista académica Science Advences. Os voluntários forneceram amostras de tecido muscular e de sangue em duas ocasiões: uma após uma noite em que dormiram poucas horas e outra numa noite de sono normal.

Os resultados mostraram que a privação de sono alterou a actividade das células responsáveis por consumir lípidos, reduziu os níveis das proteínas estruturais que constrói massa muscular. Estas provas mostram que a privação de sono tem influência directa no metabolismo e no equilíbrio do corporal entre a massa muscular e massa gorda.

"A perda de sono reduz as proteínas que são um elemento fundamental dos músculos", afirma Cedernaes. Mas, o cientista acrescenta que é possível contra-atacar estes efeitos com dieta e exercício físico.

As conclusões que tiradas pelos investigadores preocupam, uma vez que tem se registado um aumento do trabalho por turnos e os padrões de sono em todo o mundo. De acordo com a análise de estudos anteriores, pessoas que trabalhem constantemente no turno nocturno têm mais 29% de possibilidade de desenvolverem obesidade do que as pessoas que vão mudando o turno em que trabalham. No Reino Unido, há 3,2 milhões de pessoas que fazem sempre turnos nocturnos, o que representa um em cada oito trabalhadores.