As florestas são há muito o objeto de estudo do biólogo Sadanandan Nambiar, nascido na Índia e membro-honorário do CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, na Austrália). O especialista em gestão florestal esteve em Lisboa como orador principal na entrega dos prémios Floresta e Sustentabilidade (Celpa/Correio da Manhã/Negócios), no passado dia 8.Boa pergunta. Se olhar para os dados globais sobre redução da pobreza, houve progressos substanciais em todo o mundo e milhões saíram da pobreza. Esse impacto não foi uniforme. Em algumas partes foi mais eficaz e noutras, no mesmo país, foi menos. O que faz com que haja progresso na parte A, mas não na B? Uma das provas evidentes – e globais – é que o empoderamento das mulheres, particularmente as oportunidades económicas são uma variável muito importante para esse progresso. Dei dois exemplos.Uma de Java e outra do centro-norte do Vietname. São duas sociedades contrastantes, com cultura e línguas e religiões diferentes. Em ambos os casos é muito claro que há uma grande oportunidade de empoderar as mulheres economicamente em empresas de pequena escala – e em que as florestas têm um papel essencial. As crianças de uma mãe que tem um trabalho ou negócio e que tem alguma educação (não é iliterada) também têm melhores desempenhos em escolas. Também sabemos que têm uma melhor nutrição.Não existe melhor recurso natural, que cresce naturalmente, é completamente renovável, totalmente reciclável e que pode ser durável e neutra em carbono. E que podemos utilizar no dia a dia, tanto para a higiene ou para construir uma sala. Diga-me outro? Também temos evidências emergentes de que a produtividade e criatividade num ambiente de escritório melhora por ter madeira à sua volta.Uma razão é a culpa histórica de que há muito tempo a madeira estar ligada à perda de florestas, devido às colheitas não sustentáveis. Historicamente, se não tivéssemos limpado as florestas no passado, estaríamos a passar fome; aconteceu para vários propósitos, nomeadamente para a produção alimentar. Portanto, existe muita culpa associada com o corte das árvores.Sim. As pessoas em todo o mundo (do Chile ao Brasil ou sudoeste asiático) perguntam-se sobre isto. Mas fiquei surpreendido com grau de negatividade no espaço público. E também me surpreendeu quão pouca informação está disponível existe nos media sobre os reais efeitos do eucalipto.Creio que, pelos exemplos nos media que mostrei hoje, dizer que as plantações são uma ameaça é um completo lixo. É contraprodutivo, é errado. Mas eu não estou a educar as pessoas a plantarem eucaliptos, bananas ou côcos. Podem plantar o que quiserem. Mas fico surpreendido quando uma sociedade moderna, com uma população educada como a portuguesa, toma uma decisão sobre o uso da terra baseada tão pouco em ciência e tanto em desinformação e fake media. Isso preocupa-me. Não é pelos eucaliptos; as pessoas podem produzir o que quiserem, mas temos que fazer grandes mudanças políticas quanto aos recursos naturais.