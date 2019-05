Plutão tem uma atmosfera sazonal que desaparece na forma de geada no inverno, conclui um estudo esta sexta-feira divulgado com participação de investigadores portugueses e que reúne 14 anos de observações do planeta-anão.

Os autores do estudo, incluindo o astrofísico Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que divulgou os resultados em comunicado, analisaram dados da atmosfera de Plutão obtidos entre 2002 e 2016.