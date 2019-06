No século XIX, acumulavam-se lixeiras com um metro de altura em Nova Iorque – e os porcos devoravam-nas. Paris foi pioneira ao adotar uma brigada de limpeza urbana, no século XVI, mas a sujidade persistia e os parisienses decidiram recorrer a soluções privadas: fossas nas traseiras dos quintais, que só agravaram o mau cheiro e surtos de cólera.



Hoje em dia, o lixo continua a crescer. Bastam 24 horas para a humanidade fazer três milhões de toneladas de detritos – número com tendência a duplicar até 2025. E há 96 sacos de urina e vómito na Lua. O alerta vem no novo livro Reality Bubble (Realidade da Bolha), da jornalista Ziya Tong, lançado em meados de maio pela Penguin Random House Canada. Uma antologia sobre o desperdício, disponível na Amazon e em fase de tradução para Portugal.





