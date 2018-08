Um estudo norte-americano indica que as dietas à base de baixo consumo de hidratos de carbono podem reduzir a esperança média de vida até quatro anos. A investigação, publicada na The Lancet Public Health, defende que, por outro lado, uma alimentação à base de altos teores de hidratos de carbono tem o mesmo efeito.

Este tipo de dietas tonou-se muito popular uma vez que leva à perda de peso, mas não é a forma mais saudável de alimentação. Os investigadores alegam que um corte moderado no consumo de hidratos de carbono é mais saudável e eficaz na prevenção de doenças. "Consumir hidratos de carbono com moderação parece ser bom para a saúde e para ter uma vida mais longa", lê-se no estudo.

Foram registados os hábitos alimentares de 15.400 pessoas nos EUA, com idades entre os 45 e os 64 anos, durante 25 anos. Os cientistas que acompanharam este grupo descobriram que as pessoas que obtinham cerca de 50 a 55% da sua energia através de hidratos de carbono, ou seja um consumo moderado, tinham um risco ligeiramente menor de morte, em comparação com as pessoas que consumiam alimentos com baixo ou alto teor de hidratos.

Os hidratos de carbono incluem vegetais, frutas, açúcar, batatas, pão, arroz, massa e cereais. Os investigadores concluíram que as pessoas com 50 anos que têm um consumo moderado destes alimentos podem viver em média mais 33 anos.

Em contraste, as pessoas que comem muita carne e gorduras apresentam um risco de mortalidade maior do que aquelas que obtêm proteínas e gorduras de alimentos vegetais como legumes.

"Os nossos dados sugerem que dietas com baixo teor de hidratos de carbono baseadas em animais podem estar associadas a uma vida útil mais curta, devendo ser desencorajadas. Se se optar por uma dieta com baixo teor de hidratos através de mais gorduras e proteínas à base de plantas, pode-se realmente promover o envelhecimento saudável a longo prazo", explicou Sara Deidelmann, especialista em medicina cardiovascular do Brigham and Women's Hospital, em Boston, Estados Unidos.