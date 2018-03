A melhor dieta? Está nos genes

Durante as compras, basta aproximar os códigos de barras dos produtos para que a aplicação avalie se são ou não recomendáveis. Se o produto não for aconselhado para aquela pessoa, a própria app sugere um item do mesmo grupo que se adeque melhor. A base de dados da empresa é composta por mais de 190 mil produtos e 12 mil marcas.



Um teste que não é sentença

A ideia de usar o ADN para alterar hábitos alimentares não é propriamente nova. Os cientistas admitem que há variações nos nossos genes que determinam como o organismo metaboliza determinados compostos, o que significa que mesmo que exista predisposição para doenças, isso pode ser de alguma forma contornado pela alimentação.



Nos Estados Unidos, bem como na Europa, há cada vez mais startups a oferecer este tipo de testes genéticos, com propostas de dietas para perder peso ou para diminuir o risco de determinadas doenças. Contudo, a informação disponibilizada não é uma sentença. Por exemplo, mesmo que uma pessoa não produza lactase, a enzima necessária para digerir a lactose, pode não ser necessariamente intolerante ao açúcar presente no leite e nos seus derivados.



Um teste deste género, que também já é disponibilizado por empresas em Portugal, pode custar entre 250 e 1.500 euros. Mas talvez deva pensar primeiro se vale a pena gastar o dinheiro. Razão: um estudo publicado pelo British Medical Journal em 2016 concluiu que as pessoas que conhecem os riscos de saúde com base no seu ADN não ficam mais susceptíveis a alterar os seus hábitos alimentares.

