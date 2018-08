Um rapaz de 16 anos conseguiu ter acesso a ficheiros de utilizadores da Apple, num ataque informático que o levou a tribunal. O australiano admitiu ter trespassado várias vezes o sistema de segurança desta empresa ao longo do último ano e revelou que acedeu a 90 gigabits de dados dos utilizadores, segundo o jornal australiano The Age.

A Apple afirmou que os dados dos seus clientes não ficaram comprometidos, apesar do hacker, a partir do computador de sua casa, ter acedido às contas destes. Em declarações à BBC, a empresa norte-americana disse: "Protegemos as nossas redes de forma muito séria e temos equipas profissionais de segurança que trabalham para detectar e responder a possíveis a ameaças. Neste caso, as nossas equipas descobriram um acesso não autorizado, contiveram-no e denunciaram-no às autoridades. Queremos assegurar que este incidente não comprometeu dados pessoais dos nossos clientes".

Quando a polícia federal australiana foi contactada, descobriu rapidamente o número de série do dispositivo que foi usado nestes actos. Segundo o The Age, o adolescente promoveu as suas actividades ilícitas no WhatsApp.

No tribunal, o rapaz declarou-se culpado e que só hackeou a Apple por ser um grande fã desta empresa e que sonha um dia trabalhar nela. A sentença do jovem será conhecida no dia 20 de Setembro.