Descubra as dez músicas que ajudam a reduzir a ansiedade

Terapias de som tornaram-se muito populares como forma de relaxar e restabelecer a saúde mental. Durante séculos, as culturas indígenas usaram a música para melhorar o bem-estar e as condições de saúde. Agora, os neuro-cientistas do Reino Unido definiram uma lista das que consideram ser as dez músicas mais relaxantes.

O estudo foi conduzido pelo laboratório britânico Mindlab International, com participantes que tentaram resolver puzzles difíceis o mais rapidamente possível, enquanto estavam ligados a sensores. Os quebra-cabeças induziram um certo nível de stress e os participantes ouviram diferentes canções enquanto os investigadores mediram a atividade cerebral, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória.

De acordo com o médico que conduziu a pesquisa, David Lewis-Hodgson, a música número um produziu um estado de relaxamento maior do que qualquer outra música testada até à data – uma redução de 65 por cento da ansiedade geral dos participantes, e uma redução de 35 por cento nas suas taxas de descanso fisiológico habitual.



10. "We Can't Fly" de Rue Du Soleil







9. "Canzonetta Sull'aria" de Mozart







8. "Someone Like You" de Adele







7. "Pure Shores" dos All Saints







6. "Please Don't Go" de Barcelona







5. "Strawberry Swing" dos Coldplay







4. "Watermark" de Enya







3. "Mellomaniac (Chill Out Mix) do DJ Shah







2. "Airstream" de Electra







1. "Weightless" de Marconi Union - foi feita com a colaboração de terapeutas de som. As suas harmonias, ritmos e linhas de baixo foram cuidadosamente organizadas e ajudam a diminuir a frequência cardíaca do ouvinte, a reduzir a pressão arterial e a baixar os níveis da hormona do stress.