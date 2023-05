Criança de nove anos encontra dente de mamute

Jeremiah achava que era um saco de plástico e não queria deixar lixo no rio. O que encontrou foi um objeto com mais de dez mil anos.

A aventura de Jeremiah Longbrake começou no curso de água que corre junto do quintal da avó, em Winston, no Oregon, Estados Unidos, a 11 de abril. O jovem de nove anos aproximou-se do riacho e avistou o que lhe parecia ser um saco de plástico, mas era na verdade uma descoberta paleontológica.







"Não queria deixar poluição no rio", disse ao Washington Post a criança que tentou retirar o objeto do ribeiro com a ajuda de um pau que por ali encontrou. Depois pegou no objeto escuro e percebeu que não era plástico, mas que parecia uma "pedra".

Entusiasmado com a descoberta, correu a mostrá-la à avó e à mãe que a princípio acharam que aquele objeto se podia tratar de um pedaço de madeira petrificada. A mãe, Megan Johnson, ficou curiosa com o que seria aquele objeto. Fotografou-o e publicou as imagens no Facebook, na esperança de que alguém pudesse identificar o que era. Alguns amigos comentaram que parecia uma espécie de dente. Depois de vários telefonemas e emails, a família tinha uma resposta: o que Jeremiah tinha encontrado era um fragmento de um dente de mamute, animal extinto há milhares de anos.



A confirmação veio do arqueólogo Patrick O’Grady, do Museu da História Natural e Cultural da Universidade de Oregon. O especialista reconheceu logo o que era o objeto quando viu a fotografia, afirmando que os dentes de um mamute são bastante reconhecíveis para quem está familiarizado com o animal. "Encontrar uma coisa como este dente que tem mais de dez mil anos é muito incomum, especialmente no Oregon, onde a paisagem está coberta por muitas camadas de terra e vegetação", explicou ao jornal norte-americano o investigador.



Segundo o especialista, trata-se de uma situação em que a pessoa certa estava no sítio certo à hora certa. Se Jeremiah não tivesse ficado curioso com aquele objeto, a água podia ter levado o dente, fragmentando-o ainda mais enquanto embatia nas rochas.



Os mamutes deambularam pela Terra até há 10 mil anos, quando se extinguiram, muito provavelmente devido às alterações climáticas abruptas que se fizeram sentir naquela era. Eram animais que podiam ter até três metros de altura e pesar cinco mil quilos.