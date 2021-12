Covid-19. Reino Unido aprova medicamento, farmacêutica garante que é eficaz contra a Ómicron

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Reino Unido aprovou esta quinta-feira um novo tratamento contra a covid-19 que a farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK) diz ser eficaz contra a nova variante Ómicron.



GSK Reuters

O medicamento, um à base de anticorpos monoclonais de longa ação chamados sotrovimab, demonstrou ser "seguro e eficaz na redução do risco de hospitalização e morte em pessoas com infeção leve a moderada por covid-19 e com um risco aumentado de desenvolver uma forma grave da doença", reduzindo em 79% o risco de hospitalização e morte em adultos com alto risco de apresentar sintomas.

O medicamento foi classificado no final de junho pela Comissão Europeia como um dos cinco tratamentos mais promissores para covid-19 e agora recebe o nome de Xevudy, tornando-se também no segundo tratamento à base de anticorpos monoclonais a ser aprovado para a covid-19, depois do Ronapreve, da farmacêutica Roche.

Para reduzir o risco de hospitalização e morte por covid-19, o fármaco liga-se à proteína spike, prevenindo o seu ataque ao organismo e entrada nas células humanas, evitando a sua replicação no corpo.

Apesar do regulador britânico indicar que é ainda cedo para saber se a nova variante Ómicron terá impacto na eficácia do sotrovimab, a GSK já veio dizer que uma análise pré-clínica do tratamento desenvolvido em parceria com o laboratório californiano Vir Biotechnology mostrou que o medicamento também obteve resultados contra a variante de preocupação.

Em comunicado, a GSK avança que mais testes serão realizados para confirmar estes resultados iniciais.