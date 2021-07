Lambda. A variante que está a crescer e a preocupar os investigadores

O número de casos da variante Lambda está a aumentar na América do Sul, mas os investigadores ainda têm muitas dúvidas, sobretudo por causa do padrão singular que a define. Pode ser mais contagiosa; foram detetados dois casos em Portugal e um estudo recente refere que a vacina pode perder alguma eficácia.

A lambda não é uma variante nova. Foi identificada no Peru no ano passado e já é dominante neste país, com uma concentração de 82% do total de casos e no Chile, onde regista um terço dos casos. Mais recentemente, em junho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a variante Lambda (ou C.37) como uma "variante de interesse", uma vez que já foi identificada em 29 países.

Ainda que com pouca expressão na maioria dos países - apenas é dominante no Peru e no Chile -, a variante Lambda foi também identificada em Portugal. Segundo os dados publicados esta semana pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), "foi detetada em apenas dois casos em Portugal, desde abril de 2021".

Esta variante está agora a preocupar os investigadores internacionais pela sequência incomum de mutações, mas ainda causa algumas dúvidas sobre a rapidez da sua transmissibilidade. Ao Financial Times, Jairo Méndez Rico, conselheiro da Organização de Saúde pan-americana, explicou que, neste momento, "ainda não existem provas que evidenciem que é mais agressiva do que as outras variantes". O investigador admite que a variante lambda poderá ter um "maior risco de contágio, mas é necessário continuar a estudá-la".