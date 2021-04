Testes de imunidade para medir a eficácia de vacinas? Não existem

Os testes de anticorpos dizem-nos se já estivemos infetados, mas não conseguem dizer com precisão se a vacina está a fazer efeito - porque anticorpos não são as únicas defesas que a vacina desperta no nosso organismo. Farmacêuticas medem a eficácia das vacinas ao registar quem fica infetado, mesmo recebendo a vacina - e não quem tem defesas contra a covid-19.