Desde o início da pandemia, as mezinhas têm surgido em todo o mundo como "curas milagrosas" para o coronavírus. São às centenas e envolvem comidas e bebidas, ervas e até urina. Só que nenhum estudo comprovou a eficácia de qualquer alimento para a cura da Covid-19 e a Organização Mundial de Saúde alerta contra o uso de terapias caseiras não testadas. Em África e na América do Sul, muitos curandeiros estão a aproveitar-se da doença para venderem "banha da cobra". Há de tudo: desde o chá distribuído de porta em porta em Madagáscar, à urina de vaca, passando pelo conhaque, o alho cru e pelo dióxido de cloro. Também há quem acredite que a oração é o mais eficaz para eliminar o vírus. Na África do Sul, o porta-voz do Ministério da Saúde diz que recebem cerca de 10 chamadas por dia de pessoas a garantir ter a cura para o coronavírus.O governador de Nairóbi, no Quénia, incentivou a população a beber álcool para se proteger do vírus e incluiu garrafas de conhaque nas entregas de alimentos aos mais necessitados.Na República Democrática do Congo, num anúncio na rádio, um médico propõe a "cura garantida" para a Covid-19: inalar vapores de uma mistura de manga e casca da árvore e folhas de papaia.No Brasil, uma mulher avisou o Presidente Bolsonaro de que tinha a cura para a Covid: alho cru, por ser rico em enxofre. Ela voluntariou-se para lhe injetarem o vírus e provar a teoria.Na Bolívia e também no Brasil, circula nas redes sociais que beber dióxido de cloro, substância usada em produtos de limpeza industriais, diluído em água, previne e cura a Covid-19.Em Madagáscar, o exército anda a distribuir um chá de ervas, como a artemísia, que o Presidente Andry Rajoelina garante ser eficaz.Na Tanzânia, o Presidente John Magufuli desvaloriza o perigo da Covid e exortou os cidadãos a visitarem igrejas e mesquitas para expulsarem a doença através da oração. "O vírus não consegue sobreviver no corpo de Cristo", disse.Na Índia, acredita-se que a urina de vaca, considerado um animal sagrado, cura a Covid-19. Os partidos nacionalistas promovem festas, nas quais as pessoas se juntam para beber a "poção mágica" da urina de vaca.No Brasil, fala-se de outra cura milagrosa: mistura de laranja, limão e melão-de-são-caetano, uma planta de origem asiática. A mezinha inclui ainda refogar alho em manteiga e ingeri-lo.