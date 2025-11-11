Sábado – Pense por si

COP30: Conferência sobre o clima de 2027 deverá ser na Etiópia

Lusa 17:49
Escolha partiu dos grupos africanos, mas a decisão informal ainda tem de ser oficializada.

A 32.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP32), que muda de região a cada ano, deverá ser na Etiópia em 2027, tendo os países africanos aprovado esta escolha durante a atual COP, no Brasil.

COP30 no Brasil debate as alterações climáticas
COP30 no Brasil debate as alterações climáticas AP

O grupo de países africanos "escolheu a Etiópia", anunciou esta terça-feira Richard Muyungi, presidente do grupo de negociadores africanos, em Belém, citado pela AFP. A presidência brasileira da COP30 também confirmou a escolha dos países africanos.

Esta decisão informal ainda tem de ser oficialmente adotada por todas as nações durante a conferência que começou na segunda-feira e que termina a 21 de novembro, o que deverá ser uma formalidade.

"Saudamos o anúncio da COP32 na Etiópia e esperamos que ela valorize as prioridades climáticas e a liderança de África", comentou Rukiya Khamis, da organização não-governamental 350.org.

As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre cinco blocos regionais que devem designar por consenso o país anfitrião, o que pode causar disputas.

Este ano, o Brasil foi escolhido para a COP30 em nome dos Estados da América Latina e das Caraíbas.

A vez da África está prevista para 2027, e a Etiópia obteve consenso frente à Nigéria.

No entanto, ainda persistem impasses para a COP31 do próximo ano: a Austrália deseja recebê-la em Adelaide, mas a Turquia recusa-se a ceder e desistir da sua candidatura para Antália. Os dois países pertencem ao grupo "Europa Ocidental e outros Estados", que reúne os países ocidentais.

As negociações continuam, devendo a decisão ser tomada imperativamente em Belém, caso contrário, a COP31 será realizada por defeito na sede da ONU Clima, em Bona. Um impasse que seria sem precedentes na história das conferências climáticas da ONU.

Tópicos Ambiente Alterações climáticas Etiópia Organização das Nações Unidas África Brasil Belém
