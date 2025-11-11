COP30: Conferência sobre o clima de 2027 deverá ser na Etiópia

Escolha partiu dos grupos africanos, mas a decisão informal ainda tem de ser oficializada.

A 32.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP32), que muda de região a cada ano, deverá ser na Etiópia em 2027, tendo os países africanos aprovado esta escolha durante a atual COP, no Brasil.



COP30 no Brasil debate as alterações climáticas AP

O grupo de países africanos "escolheu a Etiópia", anunciou esta terça-feira Richard Muyungi, presidente do grupo de negociadores africanos, em Belém, citado pela AFP. A presidência brasileira da COP30 também confirmou a escolha dos países africanos.

Esta decisão informal ainda tem de ser oficialmente adotada por todas as nações durante a conferência que começou na segunda-feira e que termina a 21 de novembro, o que deverá ser uma formalidade.

"Saudamos o anúncio da COP32 na Etiópia e esperamos que ela valorize as prioridades climáticas e a liderança de África", comentou Rukiya Khamis, da organização não-governamental 350.org.

As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre cinco blocos regionais que devem designar por consenso o país anfitrião, o que pode causar disputas.

Este ano, o Brasil foi escolhido para a COP30 em nome dos Estados da América Latina e das Caraíbas.

A vez da África está prevista para 2027, e a Etiópia obteve consenso frente à Nigéria.

No entanto, ainda persistem impasses para a COP31 do próximo ano: a Austrália deseja recebê-la em Adelaide, mas a Turquia recusa-se a ceder e desistir da sua candidatura para Antália. Os dois países pertencem ao grupo "Europa Ocidental e outros Estados", que reúne os países ocidentais.

As negociações continuam, devendo a decisão ser tomada imperativamente em Belém, caso contrário, a COP31 será realizada por defeito na sede da ONU Clima, em Bona. Um impasse que seria sem precedentes na história das conferências climáticas da ONU.