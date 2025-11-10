Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 13:04

Poderá a COP30 renovar a esperança no combate às alterações climáticas?

A COP30 decorre em Belém, no estado brasileiro do Pará, e junta vários países para o debate sobre o clima, com o objetivo de traçar metas e definir objetivos para o combate às alterações climáticas.

