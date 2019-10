Como a vida moderna nos mudou (e faz mal)

ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Aviso: se está confortavelmente sentado a ler este artigo, talvez queira aproveitar para se levantar. Razão: estar sentado é uma atividade de risco. "A coisa mais perigosa que fazemos hoje é trabalharmos em escritórios porque, com o trabalho sedentário, os nossos pés ficam chatos, os tornozelos enfraquecem, começamos a ter osteoporose, a ser obesos, provavelmente vamos desenvolver diabetes, doenças cardíacas e até cancro", alerta o investigador britânico Vybarr Cregan-Reid.Se lhe parece alarmista, vamos a factos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sete das 10 causas de morte a nível global estão relacionadas com o sedentarismo. "A vida moderna está a pôr-nos doentes, porque as oportunidades para nos mexermos são cada vez mais reduzidas", diz o autor, de 50 anos. O livro que escreveu, Alteração Primata, acabado de publicar em Portugal pelo Clube do Autor, é uma reflexão sobre isso mesmo. "O título é um trocadilho: assim como o Homem provocou as alterações climáticas, também foi ele que conduziu às mudanças no seu próprio corpo", explica à, numa conversa telefónica a partir da sua casa, em Londres. Estas transformações são maiores do que imagina.