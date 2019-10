Camas, cartas e telefones: como aprendemos a ter privacidade

ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

Todos os dias, ao longo dos seus 72 anos de reinado, Luís XIV de França acordou e deitou-se perante quase todos os homens da corte. De manhã, pelas 8h30, o monarca, que reinou entre 1643 e 1715, era acordado pelo criado. Depois de ser observado pelo médico e pelo cirurgião, as grandes portas douradas da câmara real no Palácio de Versalhes eram abertas e cerca de uma centena de aristocratas entrava e assistia enquanto o chamado Rei-Sol era lavado, barbeado e vestido. O ritual repetia-se ao deitar e o monarca tinha poucos momentos de privacidade ao longo do dia.Os seus súbitos partilhavam da mesma falta de privacidade . A cama, que é hoje o espaço mais íntimo da casa, foi durante grande parte da história da humanidade partilhada por casais, filhos e até hóspedes. A privacidade só começou a ser valorizada a partir do século XVIII e hoje, perante a revolução das novas tecnologias, é alvo de uma proteção sem precedentes.