Enfermeiros vão a tribunal por causa da contagem do tempo de trabalho

Centenas de enfermeiros de todo o País vão reclamar nos tribunais a contagem do tempo de trabalho desde a última progressão na carreira. Os trabalhadores exigem um "justo" reposicionamento remuneratório. O julgamento está marcado para esta quinta-feira no Tribunal de Trabalho de Lisboa, revelou o advogado Duarte Martins Carvalho ao jornal Público.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHLC) está a ser processado por 140 enfermeiros porque não está a seguir o "descongelamento de carreira" previsto no Orçamento de Estado de 2018. Esta lei fazia a contagem de pontos através da qual se processa a progressão – dez pontos para subir de escalão – e a forma desigual como os centros hospitalares e os hospitais estão na legislação.

Ficou estabelecido que o salário mínimo dos enfermeiros ficava nos 1201 euros, e que os trabalhadores com salários inferiores iam ser aumentados – mas continuavam no mesmo escalão.

Alguns centros hospitalares e hospitais – que aumentaram os seus trabalhadores – só começaram a contabilizar os pontos a partir de 2011. Outros contaram os anos de trabalho até 2011 e por cada ano atribuíram 1,5 pontos.

De acordo com Duarte Martins Carvalho, para além do CHLC e do Centro Hospitalar de Viseu, há mais 18 ações de profissionais – com contratos de trabalho na função pública – que deram entrada em tribunais administrativos, em todo o país. No total são "cerca de 900 enfermeiros" a fazer reclamações.

"Achamos que não devíamos ficar calados", afirma Margarida Tojo, uma das fundadoras do Movimento de Reposição Justa, que reclama contra o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (CHULC). Margarida é enfermeira há 22 anos e ganha de salário base "o mesmo que um recém-licenciado". Se os pontos fossem contados, já tinha subido de escalão e preparava-se para subir outro.

O advogado também disse ao Público que houve certos hospitais de fizeram a recolocação dos enfermeiros, contaram os pontos e mais tarde voltaram atrás na decisão, obrigando alguns profissionais a devolver o dinheiro. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já entregou duas petições na Assembleia da República a pedir a resolução do problema, mas sem sucesso.