Sabe a que idade a vida faz mais sentido?

As pessoas passam grande parte da vida à procura do seu significado. Mas alguma vez o encontram? De acordo com um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry, avançado Live Science, este momento costuma acontecer por volta dos 60 anos.

Esta é a idade em que as pessoas dizem sentir que a sua vida tem mais significado e que têm menos necessidade de o procurar.

A pesquisa revelou ainda que no momento em que as pessoas descobrem o sentido para a sua vida o seu bem-estar aumenta. "Pessoas com propósito na vida são fisicamente e psicologicamente mais saudáveis", disse o psiquiatra da Universidade da Califórnia Awais Aftab, que liderou o estudo.

Estudos anteriores apenas tinham envolvido pessoas mais novas e, por isso, os investigadores usaram dados de estudos feitos com adultos – muitos com mais de 70 anos.

Os resultados revelaram que tanto o sentimento de ter encontrado significado para a vida como o objetivo de o procurar tendem a formar uma espécie de "U" – começa a existir por volta dos 20 anos, baixa e volta a aumentar por volta dos 60.

"Jovens adultos, nos seus 20, e adultos, nos 30, estão constantemente à procura de carreira, amizades e romances", explicou Aftab. "Pessoas nos 40 e 50 têm mais estabilidade [financeira e romântica], muitas têm famílias e filhos. Assim, a procura por significado diminuiu e a perceção de sentido para a vida aumenta. Mas depois dos 60, esta tendência tende a reverter. Com a reforma, e aumento de problemas de saúde, o sentido para a vida tende a diminuir e voltam a procurá-lo".



O investigador assegurou: se está perto dos 60 e ainda não descobriu o significado da sua vida, não entre em pânico. Pode estar ao virar da esquina.