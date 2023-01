Cometa verde vai ser visível em Portugal. Só volta a passar daqui 50 mil anos

Passados 50 mil anos desde a sua última "visita", o cometa C/2022 E3 vai poder ser avistado de novo por humanos. E o que tem de especial? O rasto verde que deixa atrás de si enquanto passa pelo céu. Os cientistas dizem que o astro pode ser avistado durante um mês inteiro e que quando passar perto da Terra, deixará atrás de si um "rasto levemente verde". Se o quiser ver, é agora ou nunca (ou daqui a 50 mil anos).







Numa publicação, a NASA explica que apesar de os cometas serem "imprevisíveis", se este mantiver a trajetória que tem vindo a seguir, deverá passar pelos céus do hemisfério norte a partir desta semana. E 2 de fevereiro será o dia em que vai passar mais perto do planeta. "Se continuar na sua trajetória atual e mantiver a sua "luz", será fácil de ver", refere ainda a agência espacial norte-americana, que acredita mesmo que pode vir a ser avistado sem necessitar de nenhum aparelho (como um telescópio amador ou uns binóculos). Segundo os cálculos da NASA, passará a cerca de 42 milhões de quilómetros da Terra no início de fevereiro e nessa altura já poderá ser avistado a olho nu (e se as condições meteorológicas o permitirem) no hemisfério norte.O corpo rochoso e gelado tem o diâmetro de apenas um quilómetro. Mas que verde é aquele que acompanha este cometa? Como todos os cometas, é um astro rodeado de gelo e que quando se aproxima do sol, essa água (que está em estado sólido) passa a estado gasoso, deixando um rasto feito de água e poeiras.A NASA informou que avistou o cometa pela primeira vez em março de 2022, enquanto rondava Júpiter. A partir da sua trajetória e velocidade, os cientistas calcularam que passa pela Terra a cada 50 mil anos e que a última vez que terá sido avistada por olhos humanos terá sido quando os Neandertais dominavam a Península Ibérica.O cometa será também visível no hemisfério sul durante o mês de fevereiro.