Cientistas vão testar bloqueadores de puberdade em crianças que se identificam como transgénero

Estudo surge depois de o Reino Unido ter proibido o uso destes medicamentos em menores.

Um grupo de cientistas está prestes a dar início a um novo ensaio clínico, no Reino Unido, que tem como objetivo avaliar os riscos e benefícios de bloqueadores de puberdade em crianças que questionam o seu género. O estudo deverá arrancar em janeiro do próximo ano e surge depois de o governo britânico ter proibido, no ano passado, o uso deste tipo de medicamentos por parte de menores.



Cientistas testam bloqueadores de puberdade em crianças transgénero no Reino Unido fizkes/iStockphoto

Segundo os investigadores do King's College London, este ensaio clínico envolverá cerca de 200 crianças entre os 10 e os 15 anos, que se identificam como transgénero e têm o consentimento dos pais. Algumas delas receberão este medicamento, que interrompe as mudanças físicas na época da puberdade, nomeadamente o desenvolvimento dos seios, a menstruação ou o crescimento dos pelos faciais. Os cientistas analisarão, de seguida, o impacto destes bloqueadores de puberdade no seu bem-estar físico, social e emocional, assim como no desenvolvimento cerebral.

Alguns médicos entretant já criticaram a ética deste estudo: houve até quem tenha ameaçado recorrer ao Supremo Tribunal para impedi-lo, alegando que recrutar participantes é como enviar "cordeiros para o abate". A professora Emily Simonoff, que lidera este estudo, justifica, contudo, este ensaio com o facto de haver jovens e pais que procuram serviços de apoio para questões de género e que dizem não saber o que fazer.

Os bloqueadores de puberdade são medicamentos usados para retardar ou impedir o início da puberdade: antes eram utilizados para tratar alguns jovens com incongruência de género ou com disforia de género (quando causa um sofrimento significativo). O secretário de saúde britânico, Wes Streeting, decidiu no entanto proibir, no ano passado, o uso destes bloqueadores a menores de 18 devido a receios de que fossem prejudiciais.

Os médicos podem apenas oferecer este tratamento aos jovens, como parte de estudos: foi por isso que o ensaio clínico recebeu sinal verde por parte das autoridades, na passada sexta-feira.

Caso este estudo avance, será o maior ensaio clínico já alguma vez realizado sobre bloqueadores de puberdade.