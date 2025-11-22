Cientistas vão testar bloqueadores de puberdade em crianças que se identificam como transgénero

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Estudo surge depois de o Reino Unido ter proibido o uso destes medicamentos em menores.
Um grupo de cientistas está prestes a dar início a um novo ensaio clínico, no Reino Unido, que tem como objetivo avaliar os riscos e benefícios de bloqueadores de puberdade em crianças que questionam o seu género. O estudo deverá arrancar em janeiro do próximo ano e surge depois de o governo britânico ter proibido, no ano passado, o uso deste tipo de medicamentos por parte de menores.
Cientistas testam bloqueadores de puberdade em crianças transgénero no Reino Unidofizkes/iStockphoto
Segundo os investigadores do King's College London, este ensaio clínico envolverá cerca de 200 crianças entre os 10 e os 15 anos, que se identificam como transgénero e têm o consentimento dos pais. Algumas delas receberão este medicamento, que interrompe as mudanças físicas na época da puberdade, nomeadamente o desenvolvimento dos seios, a menstruação ou o crescimento dos pelos faciais. Os cientistas analisarão, de seguida, o impacto destes bloqueadores de puberdade no seu bem-estar físico, social e emocional, assim como no desenvolvimento cerebral.
Alguns médicos entretant já criticaram a ética deste estudo: houve até quem tenha ameaçado recorrer ao Supremo Tribunal para impedi-lo, alegando que recrutar participantes é como enviar "cordeiros para o abate". A professora Emily Simonoff, que lidera este estudo, justifica, contudo, este ensaio com o facto de haver jovens e pais que procuram serviços de apoio para questões de género e que dizem não saber o que fazer.
Os bloqueadores de puberdade são medicamentos usados para retardar ou impedir o início da puberdade: antes eram utilizados para tratar alguns jovens com incongruência de género ou com disforia de género (quando causa um sofrimento significativo). O secretário de saúde britânico, Wes Streeting, decidiu no entanto proibir, no ano passado, o uso destes bloqueadores a menores de 18 devido a receios de que fossem prejudiciais.
Os médicos podem apenas oferecer este tratamento aos jovens, como parte de estudos: foi por isso que o ensaio clínico recebeu sinal verde por parte das autoridades, na passada sexta-feira.
Caso este estudo avance, será o maior ensaio clínico já alguma vez realizado sobre bloqueadores de puberdade.
Cientistas vão testar bloqueadores de puberdade em crianças que se identificam como transgénero
Os sistemas públicos precisam de alarmes, alertas e indicadores automáticos. No caso de Obélix, era impossível não notar que uma única médica prescrevia milhares de embalagens em volume muito superior ao padrão clínico nacional.