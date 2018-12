De acordo com Trau, os investigadores criaram aparelhos de detecção portáteis que poderão, um dia, ser adaptados aos smartphones. Para já, o teste foi aplicado aos cancros da mama, próstata, intestino e linfomas. "Concebemos um teste simples usando nanopartículas de ouro que mudam instantaneamente de cor para determinar se as nanoestruturas 3D do ADN do cancro estão presentes." Basicamente, adiciona-se o ADN suspeito em água contendo nanopartículas de ouro e a água fica cor-de-rosa. Se o ADN suspeito tiver alguma célula cancerisgena, a água mantém-se rosa. Se for saudável, fica azul.



O teste já foi experimentado em mais de 200 amostras de sangue e tecidos humanos, tendo uma taxa de acerto de 90%.

Investigadores da Universidade de Queensland descobriram que o cancro tem uma estrutura de ADN única ao ser colocado em água. Com uma simples mudança de cor (ou não) em água, este teste permite saber em 10 minutos se alguém tem células cancerígenas - só não diz onde e em que fase.O resultado do estudo, publicado na Nature Communications, poderá ser revolucionário no diagnóstico do cancro. Um dos grandes focos dos cientistas da área tem sido encontrar maneiras de detectar a doença o mais cedo possível, visto que a detecção precoce do cancro melhora significativamente o prognóstico. Antes deste metódo, era possível detectar cancro com uma análise ao sangue ou uma biopsia aos tecidos, devido à descoberta de uma "nano-assinatura" genética comum a todos os tipos de cancro.Este novo método é, para o principal autor do estudo, Matt Trau, "uma abordagem inteiramente nova para detectar o cancro de forma não invasiva". "Descobrir que as moléculas de ADN cancerígenas formaram nanoestruturas 3D completamente diferentes do ADN em circulação foi um avanço que permitiu uma abordagem inteiramente nova para detectar o cancro de forma não invasiva em qualquer tipo de tecido, incluindo sangue", explica, em comunicado.