Todos os anos surgem em Portugal 1.000 novos casos de cancro do colo do útero. A doença é provocada pelo vírus do papiloma humano (HPV) que, por não provocar sintomas, torna a doença silenciosa. Na Semana Europeia de Prevenção do Cancro do Colo do Útero saiba mais sobre a doença com o ginecologista Carlos de Oliveira, antigo diretor do Serviço de Ginecologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra atualal presidente do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Quais são os sintomas do cancro do colo do útero?

A principal responsável pelo cancro do colo do útero, 99,9% dos casos, é infeção pelo vírus do papiloma humano. Esta infeção não tem sintomas, sobretudo os vírus do papiloma que são responsáveis pelos carcinomas. Há outros tipos de HPV, chamados de baixo grau, e que provocam verrugas ou condilomas e que podem provocar prurido ou incómodo ligeiro a nível da vulva e do pénis. Mas estes não provocam cancro.

Qual é o risco da infeção pelo HPV?

Durante a vida, mulheres e homens têm cerca de 70% de hipóteses de serem infetados com HPV. O vírus só se transmite através do contacto sexual. A contaminação é feita de mucosa a mucosa e um simples contacto inicial, sem penetração, pode ser suficiente para transmitir o vírus. O preservativo protege mas não a 100%.

A vacina veio diminuir o número de casos de cancro do colo do útero?

A vacina foi descoberta no final do século XX e foi introduzida no Programa Nacional de Vacinação há nove anos. Com ela a incidência do cancro do colo do útero tem descido drasticamente. Enquanto há outros cancros cuja incidência tem aumentado e vai continuar a aumentar - é o caso do cancro da mama e da próstata – o cancro do colo do útero tem caído, sobretudo no Ocidente. Na Índia, África e China, a incidência ainda é grande.



Quantos casos são diagnosticados em Portugal?

São diagnosticados mil casos por ano. Existem duas vacinas, uma bivalente, contra dois vírus que causam o cancro, e uma quadrivalente, contra quatro tipos de vírus e que também protege contra os tipos de HPV de baixo risco. Em Janeiro do ano passado entrou no mercado uma nova vacina que veio substituir a quadrivalente e que agora é contra nove vírus, sete dos quais de alto grau, e que aumentou a eficácia da vacina de 70% para 90%. Esta vacina vai permitir que, daqui a poucos anos, os países que a utilizem terão incidências de cancro do colo do útero menores que as do cancro do testículo ou do pénis, que são muito raros.











Temos uma das melhores taxas de cobertura do mundo: mais de 90% das mulheres portuguesas até aos 27 anos está vacinada. Os rapazes não estão incluídos no Programa Nacional de Vacinação por uma questão de custos e benefícios. Se nós temos uma cobertura de raparigas tão elevada, a probabilidade dos rapazes se infetarem é muito baixa. O problema é o Programa Erasmus, porque as francesas não estão vacinadas. A França só tem uma taxa de 20 % de cobertura e a Alemanha também tem uma taxa muito baixa. Se o país fosse fechado, teoricamente poderíamosos dizer que o vírus seria eliminado.Neste momento não há limite de idade para a mulher ser vacinada. Eu recomendo a vacina até aos 45 anos. As mulheres podem ser vacinadas quer tenham tido relações sexuais ou não e quer tenham tido uma lesão no colo do útero tratada. Depois dos 27 anos a vacina não é comparticipada e custa 300 euros, 100 euros por ampola a serem administradas num espaço de seis meses.A infeçãoão pelo HPV pode acontecer em qualquer idade. Só as mulheres com um parceiro que não esteja infetado não correm risco, mas se ficarem viúvas ou se separarem e voltarem a namorar voltam a correr risco. Eu tenho doentes com 60 anos que estão infetadas. Mas com o avançar da idade, a vacina perde eficácia porque a imunidade também vai diminuindo com a idade.Sim. Para além do cancro do colo do útero, infeção do HPV é responsável pelo cancro da vulva, da vagina, da cavidade oral, do canal anal e do cancro do pénis. Mas este é raro, porque as mucosas do colo do útero e do pénis não são exatamentete iguais e há células com características particulares na mulher que são as atingidas pelo HPV. A higiene também é diferente: o colo do útero situa-se no interior da vagina e as mulheres não podem fazer irrigações vaginais regularmente. Isto torna a contaminação mais fácil.