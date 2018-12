Fernanda de Sá quer divulgar um fármaco que tem como princípio activo a citicolina, que lhe foi receitado há um ano.

Conta que no dia seguinte a iniciar o tratamento, acordou "sem inchaço nas mãos e na cara e sem ponta de dor".Fernanda Margarida de Sá, que começou a sofrer de fibromialgia há 25 anos, garantiu que quer continuar a acompanhar e a informar os doentes, para o que criou uma outra página, a título individual, na rede social Facebook, isto depois de solicitar o encerramento da página da APDF pelo "descrédito e mau ambiente" a que começou a assistir, após a divulgação do medicamento."Fomos acusados de receber uma avultada verba do laboratório e que estávamos a pagar aos doentes que mencionavam que estavam a sentir a cura", sublinhou.Fernanda de Sá garante que "a maior parte dos doentes manifesta euforia, por se sentirem curados, outros apontam melhorias significativas e poucos são os que dizem não sentir evolução positiva, provavelmente porque sofrerão de outros problemas associados ou porque não estão a fazer o tratamento da maneira correta"."Estão na minha cabeça os milhares de doentes que não estão felizes como eu, e por eles dei preferência a acabar com a instituição que criei, para ter a possibilidade de, através de um novo processo, continuar a ajudá-los, podendo falar daquilo que quero", afirmou.A Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicou em 2016 a norma "Abordagem Diagnóstica da Fibromialgia", reconhecendo oficialmente a doença, que, segundo dados da APDF, atinge mais de 300 mil pessoas em Portugal.No documento estão inseridos todos os pontos de diagnóstico, a forma como os doentes devem ser diagnosticados, acompanhados, e as bases científicas que levaram a DGS a elaborar esta norma, com obrigatoriedade de cumprimento.