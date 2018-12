Mitos sem fundamento sobre a migração e a saúde, como o estereótipo de que os migrantes são portadores de doenças, têm sido utilizados para justificar políticas hostis em muitos países. Esta é a conclusão do mais completo estudo alguma vez realizado sobre o assunto – proporcionado pela University College de Londres e publicado na revista científica Lancet -, que indica que mitos como estes são "prejudiciais" para as sociedades.

A sua origem, segundo a investigação, vem das políticas restritivas aplicadas por muitos países, como, por exemplo, a detenção de migrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México ou a rejeição de tratamentos a pacientes estrangeiros pelo Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS).

O estudo, no qual foram utilizadas novas análises internacionais, adianta ainda que estes mitos não têm qualquer fundamento e que a migração supõe um benefício para as economias dos países. Outra das conclusões é a de que a migração deve ser contemplada com trabalho para melhorar o acesso a estrangeiros que se mudam para outros países, de maneira a assegurar os seus direitos e os mais básicos serviços.