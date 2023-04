Cidades portuguesas têm a melhor qualidade de ar da Europa

Na Europa, as populações têm cada vez mais preocupações com a qualidade de vida dos locais onde habitam e, nas últimas três décadas, têm sido implementadas medidas políticas de forma a reduzir a poluição do ar. Agora, um estudo feito pela Agência Europeia para o Ambiente conseguiu detetar quais as cidades que apresentaram melhorias e aquelas que ainda continuam a representar riscos para a saúde.