Em comparação ao século passado, a temperatura média na Europa aumentou um grau: os países nórdicos, a Europa do Leste e o Sul de Espanha são os locais onde se registou uma maior subida de temperatura, contrastando com as cidades portuguesas – as que menos aqueceram na Europa.

O top é encabeçado por Kiruna, na Suécia, localizada a 200 quilómetros acima do Círculo Polar Ártico: nos últimos 17 anos, os termómetros marcaram mais 3,4 graus do que no período entre 1900-1999. É seguida de perto por Fredrikstad, na Noruega, e Lappeeranta, na Finlândia, que aqueceram três graus.

No fim da lista ficam as cidades portuguesas, com Ponta Delgada no último lugar (com 0,1º C) e Évora no primeiro - onde a temperatura aumentou quase um grau (0,8º C, concretamente), em comparação aos últimos 17 anos. Foram ainda observados os dados de doze cidades: Coimbra (+ 0,7º C), Beja (+ 0,6º C), Vila Nova de Gaia (+ 0,6º C), Faro (+ 0,4º C), Sintra (+ 0,2º C), Funchal (+ 0,4º C); Aveiro (+ 0,3º C), Matosinhos (+0,2º C), Setúbal (0,2º C) e Lisboa (+ 0,7º C).

Desta forma, cinco das doze cidades nacionais que foram examinadas no estudo são das que menos aqueceram na Europa, tal como outras no Reino Unido, Irlanda e Norte de Espanha.

As informações são do Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo (ECMWF, em inglês) e resultantes de uma análise feita pelo Data Journalism Network, uma rede de jornalismo de dados, a um conjunto de dados que compreendem o período de 1900 a 1999 a 558 cidades europeias. De forma a conseguir realizar comparações espaciais e temporais, estes são provenientes de várias fontes.

Seguindo a tendência do aumento de temperatura, o número de dias quentes por ano também subiu: em 540 locais em análise, há em média mais 3 dias quentes. Contrariamente, nas restantes 18 cidades, como Beja e Évora, registaram-se menos dois dias de calor por ano.

João Camargo, mestre em Engenharia do Ambiente e Produção Animal e ainda autor do Manual de Combate às Alterações Climáticas, considera "normal" as cidades portuguesas estarem no fim da lista, em declarações ao jornal Público. "A temperatura de partida já era superior e é normal que nas longitudes mais altas suba mais", explica, acrescentando que a temperatura irá aumentar mais no "pólo Norte e no pólo Sul, porque são os locais onde o ponto de partida já era mais baixo".

O facto de as cidades portuguesas estarem no fim da lista ou de terem um aumento mais baixo em comparação às outras localidades europeias não é uma boa notícia inteiramente: "a base de onde partimos já é mais vulnerável, pelo que o aumento decimal é muitíssimo significativo", esclarece. "É um aumento demasiado rápido para muito pouco tempo."



O calor afecta o número de óbitos



Os efeitos do calor na saúde são conhecidos: só este ano, quando as temperaturas em Portugal bateram recordes com 40 graus, registaram-se mais 500 mortes do que é normal, segundo a Direcção-Geral de Saúde. Em 2003, outra onda de calor causou a morte de 70 mil pessoas.

Em muitos locais, especialmente com populações pouco habituadas a temperaturas elevadas, a mortalidade aumenta com o excesso de calor. Segundo um relatório de 2016 da Agência Europeia do Ambiente, se os termómetros passarem os 21º C em Madrid, registam-se mais mortes. Em Estocolmo, basta chegarem aos 19º C.