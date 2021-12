Marta Temido: Prevalência da variante Ómicron pode chegar aos 80% no final do ano

A ministra da Saúde Marta Temido referiu-se à variante Ómicron como um novo problema, no combate contra a pandemia. "Temos uma nova dificuldade e precisamos de a enfrentar em conjunto. É a variante Ómicron."



"Com base no método de estimativa, sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20% sabendo-se que poderá ter prevalência de 40% na semana do Natal e de 80% na semana do final do ano. Sabemos ainda pouco sobre esta variante: a transmissão, gravidade e transmissão comunitária. É mais transmissível que variante Delta com duplicação de casos de um a dois dias na África do Sul e um a três dias na Dinamarca", afirmou.



O INSA estima tempo de duplicação em dois dias, adianta Temido. Tem uma aparente menor gravidade da doença e menor letalidade, com diminuição da efetividade vacinal.