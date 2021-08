C.1.2, a nova variante da Covid-19 que deixou os cientistas em alerta

Nova estirpe de coronavírus tem mutações no genoma como as que foram encontradas na variante Delta. OMS ainda não considerou a C.1.2 como uma variante de interesse ou que deva preocupar.

Foi identificada na África do Sul e já deixou os cientistas do todo o Mundo em alerta. A C.1.2 é a nova variante da Covid-19 e foi detetada em maio pela primeira vez. Apesar da variante Delta ser dominante, esta nova estirpe está debaixo de olho por parte da comunidade cientifica.







Vacinação contra a Covid-19 na África do Sul

Um artigo que ainda não foi revisto pelos pares defende que a C.1.2 "ainda não foi detetada na maioria das províncias da África do Sul ou em outros países de África, Europa, Ásia e Oceania".Apesar da baixa percentagem de infetados com esta nova variante, os cientistas estão preocupados com a C.1.2 pois possui mutações no genoma semelhantes às observadas em variantes dominantes à data de hoje, como a Delta.A OMS ainda não considerou a C.1.2 como uma variante de interesse ou que deva preocupar. No entanto, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis está a monitorizar a frequência desta nova variante.A C.1.2 deixou os cientistas em alerta pois contém uma série de mutações específicas e preocupantes.Apesar de tudo, existe a hipótese de a variante não conseguir sobreviver antes de se tornar um problema à escala global.Sobre a eficácia das vacinas contra a C.1.2, os especialistas mantêm-se reticentes. "Até que sejam feitos testes, é tudo muito especulativo. Temos de ter em mente que a vacina, até agora, se mantém muito bem em termos de prevenção de infeções graves, hospitalizações e mortes".