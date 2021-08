Podem os jovens de 16 anos ser vacinados contra a vontade dos pais?

A resposta à pergunta do título deste texto é "sim". A Direção-Geral da Saúde considera que maiores de 16 anos "que mostrem estar devidamente informados" dão o seu consentimento para serem vacinados. Mas há quem defenda que jovens de 16 e 17 anos não estão aptos a dar o seu consentimento informado devido à "propaganda" para a vacinação contra a covid-19. No entanto, a lei está do lado dos jovens.



Este fim-de-semana, no jornal Expresso, Jacinto Gonçalves, o vice-presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, relatou o caso de um jovem de 16 que decidiu rebelar-se contra a vontade dos pais e ser vacinado. O médico mostrou-se desagradado com a possibilidade desta situação acontecer, sendo que considera que os pais estão mais bem qualificados para decidir se o filho deve, ou não, ser vacinado.



"O Pedro quer ser vacinado para surfar a onda que foi colocada na moda, mas, acima de tudo, porque não quer ser discriminado quando for aos festivais, a um restaurante ou a uma discoteca com os amigos. Porque, a partir de agora, os jovens deste país vão ser discriminados com base na sua "orien­tação vacinal", e sobre isso têm sido bem avisados, para não dizer coagidos e mesmo ameaçados", considera o cardiologista, esquecendo-se de que mesmo pessoas não vacinadas podem ter acesso a festivais e restaurantes, desde que apresentem um teste à covid-19 com resultado negativo nas últimas 72 horas, ou o certificado de recuperação da doença nos últimos seis meses.