A aplicação está temporariamente indisponível. Vídeo revela a facilidade com que se pode ouvir a outra pessoa.

Uma falha de segurança recentemente descoberta no FaceTime, aplicação de chamada de vídeo da Apple, permite que os utilizadores oiçam e até mesmo vejam quem liga de um iPhone antes mesmo de atender.



A falha informática, relatada pela primeira vez no 'site' do produto Apple 9to5Mac.com, também foi revelada por vários meios de comunicação.



Um vídeo divulgado na conta do Twitter @BmManski mostra a facilidade com que esse 'bug' (falha informática) permite ouvir o som proveniente de um iPhone contactado pelo FaceTime.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer <a href="https://twitter.com/hashtag/Apple?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Apple</a> explain this.. <a href="https://t.co/gr8llRKZxJ">pic.twitter.com/gr8llRKZxJ</a></p>— Benji Mobb™ (@BmManski) <a href="https://twitter.com/BmManski/status/1089967572307640325?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de janeiro de 2019</a></blockquote>

Na segunda-feira à noite, tinham sido registadas mais de um milhão de visualizações, que tinham sido partilhadas 10.000 vezes na Califórnia (Estados Unidos).



Uma página de suporte da Apple indica que o grupo FaceTime está "temporariamente indisponível" desde as 19:16 (hora local) devido a um "problema" não especificado.



Um comunicado da Apple, citado por vários órgãos de comunicação social norte-americanos, refere que o fabricante do iPhone está ciente do problema e "identificou uma correção que será introduzida numa atualização de software no final da semana".



O cofundador do Twitter Jack Dorsey aconselhou numa mensagem publicada na rede social os utilizadores a desativarem o FaceTime até que a Apple resolva o problema.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Disable FaceTime for now until Apple fixes <a href="https://t.co/FNbPAmZsLf">https://t.co/FNbPAmZsLf</a></p>— jack (@jack) <a href="https://twitter.com/jack/status/1090073659002183680?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de janeiro de 2019</a></blockquote>

