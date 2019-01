Basta meia hora para ajudar a salvar uma vida, mas o número de dadores de sangue é ainda insuficiente para as necessidades

Por dia são precisos cerca de 1000 unidades de sangue para tornar possível a vida de muitos portugueses. Mas as doações não têm chegado a este número essencial. "Em 2017 colheram-se 324.053 unidades de sangue total", diz à SÁBADO, Alberto Mota, presidente da Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES).

O ideal seria no mínimo 365 mil unidades e para colmatar a falta a FEPODABES lançou agora uma campanha de sensibilização para aumentar as doações. "Sabia que de dois em dois segundos alguém precisa de sangue", começa por alertar o vídeo da campanha.



Para que serve o sangue doado

Um dos problemas é o envelhecimento da população dadora, cuja a idade média está nos 40 anos. "Os jovens são benévolos, são voluntários e disponibilizam-se quando lhes é solicitado", garante Alberto Mota. Mas "no seu dia-a-dia andam preocupados com outras coisas e as questões de saúde ou de doença não são prioritárias na lista das suas preocupações."

O sangue doado não serve apenas para casos de acidente ou de cirurgia. "Com o processamento do sangue obtêm-se os glóbulos vermelhos (concentrado de eritrócitos), plaquetas e plasma", explica Alberto Mota.

Os glóbulos vermelhos são usados em casos de perda de sangue como acidentes, mas também são fundamentais em casos de anemia grave.

As plaquetas são usadas sobretudo em doentes com cancro, em que o doente apresenta défices.

Já o plasma – metade do volume total de sangue – "é rico em inúmeras proteínas que fazem falta a doentes em muitas situações clínicas, como a hemofilia (doença hereditária da coagulação do sangue)."



Lisboa com falta de sangue

A região da Grande Lisboa é a zona do país onde há mais necessidade de sangue e é também a que tem perdido maior número de dadores, segundo a FEPODABES. A razão deve-se, muitas vezes, a mitos que ainda persistem.

"Há tantos mitos como não dadores. O medo de agulhas não é mito, é realidade, mas o medo de se sentirem fracos já é um mito", assegura Alberto Mota. "Também muitos consideram que há muito sangue do seu grupo sanguíneo e consideram não haver necessidade de fazer a doação."

São colhidos apenas 470 ml de sangue que rapidamente são repostos pelo organismo, num procedimento que não demora mais de 30 minutos.

O corre-corre do dia-a-dia também dificulta uma ida a um centro de colheita. Mas a lei garante ao dador o direito a "ausentar-se das suas atividades profissionais pelo período de tempo necessário para a dádiva de sangue." Para além disso, os dadores têm direito à isenção das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde.



Onde dar sangue

Para doar basta ter mais de 18 anos e pesar mais de 50 kg. Mas há situações que podem impedir, por alguns meses, a doação de sangue: fazer um piercing (4 meses), realizar um aborto (seis meses), um exame endoscópico (4 meses) ou uma cirurgia (4 meses). Este período deve-se ao possível risco de infeção.

Não perca mais tempo e visite um dos centros de colheita:

- Hospital Santa Maria - Dias úteis: 8h30/15h30

- Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa Dias úteis e sábados: 8h30/19h30

- Hospital de S. José - Dias úteis: 8h30/18h00

- Hospital Dona Estefânia - Dias úteis: 9h00/13h00

- IPO - Dias úteis: 9h00/16h00 e Sábados: 9h00/11h00