Num estudo científico conduzido pela etimóloga Christina Stanley, da Universidade de Chester em Inglaterra, os investigadores observaram que é possível que os elementos fêmeas da espécie baratas-besouros do Pacífico tenham desenvolvido métodos para se protegerem do assédio dos machos. Segundo Stanley e os seus colegas, quando há uma tentativa de contacto indesejado, as fêmeas agrupam-se e agridem os machos até estes se afastarem.

"As baratas fêmeas criam um melhor ambiente social ao excluir os machos", explica Stanley, líder do estudo publicado em Julho. Tendo em conta que as fêmeas são muito maiores que os machos, são "dominantes" e capaz de "tirar os elementos masculinos do caminho", diz.

Para chegar a esta possível conclusão, os investigadores utilizaram um maior rácio de baratos-besouro machos do que fêmeas, para aumentar a incidência de tentativas de acasalamento, o que motivou os comportamentos descritos supramencionados.