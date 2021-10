Artigo da SÁBADO sobre dor nas costas premiado com menção honrosa

Um artigo publicado na SÁBADO, da autoria da jornalista Lucília Galha, foi premiado com uma menção honrosa no Prémio de Jornalismo na área da Dor. O concurso, promovido pela Fundação Grünenthal, pela Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, e pelo Sindicato dos Jornalistas, atribuiu uma de duas menções honrosas ao artigo Dores nas costas: 11 Soluções para a Dor mais Comum do Corpo Humano, publicado na SÁBADO em janeiro de 2021.







SÁBADO

Leia Também Dores nas costas: 11 Soluções para a dor mais comum do corpo humano

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O primeiro prémio do concurso foi dado à reportagem O Diagnóstico: Covid-19 do jornalista André Carvalho Ramos da TVI. Em segundo lugar, ficou Vânia Maia, jornalista da Visão, com o artigo A Longa Estrada Pós-Covid.A segunda menção honrosa foi para Carolina Ferreira, jornalista da Antena 1, pelo trabalho No Kachi: Vencer o Cancro em Tempo de Pandemia.Os prémios foram dados por um painel de jurados composto por Beatriz Craveiro Lopes, representante da Fundação Grünenthal, por MartaIsidoro e Armanda Gomes, da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED), e Isabel Nery e Claudia Lobo, do Sindicato dos Jornalistas.