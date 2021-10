Proteger o ambiente, respeitar e cuidar os animais para alcançar uma saúde plena é a base do conceito One Health, o antídoto para pandemias.

Cuidar do ambiente para evitar futuras pandemias

Ao fim de quase dois anos de combate à covid-19 e mais de 4.9 milhões de vítimas da pandemia, o risco de tudo se repetir mantém-se elevado. Porquê? A covid-19 é uma zoonose, uma doença infecciosa transmissível entre animais e seres humanos e nos últimos anos têm surgido novas zoonoses, segundo o World Wide Fund for Nature.

O aumento destas doenças deve-se à ação do homem na Natureza. "Estamos a invadir habitats de animais selvagens e o contacto próximo facilita a transmissão destes vírus", explica Luís Montenegro, médico veterinário. A maioria destas doenças é controlada pelas entidades de saúde pública. Mas há vírus que se adaptam aos seres humanos e disseminam-se, tornando-se epidemias mortíferas: caso da sida e da covid-19.

"Para evitar estas doenças temos de fazer uma interligação de políticas de saúde pública, saúde animal e ambiental", explica Luís Montenegro. Esta saúde global, designada como One Health (uma saúde, em português), é a solução para travar doenças infecciosas, como a covid-19. Mas não só, pode ainda reduzir as doenças relacionadas com a alimentação e até o problema das bactérias resistentes a antibióticos.