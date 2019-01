Grant Thompson, um jovem de 14 anos, descobriu que podia ver e ouvir o amigo para quem estava a ligar antes de este atender a chamada

No dia 19 de janeiro, um jovem norte-americano de 14 anos do estado do Arizona fez uma descoberta curiosa: usando o Facetime, o software de videochamadas da Apple, podia ver e ouvir o amigo para quem estava a ligar antes de este atender a chamada. A mãe de Grant Thompson, Michelle, enviou um vídeo a reportar o erro informático à Apple no dia seguinte, avisando a empresa da "enorme falha de segurança" que expôs milhões de utilizadores de iPhones a escutas.

A mulher indica que enviou um email para a Apple, ligou para a empresa, escreveu um tweet identificando Tim Cook, o CEO da Apple, e até enviou um fax para o seu escritório. Apesar das inúmeras queixas, só mais de uma semana depois é que a Apple se pronunciou sobre o assunto, desativando a aplicação e notificando os utilizadores de que estaria a trabalhar para corrigir o problema.

My teen found a major security flaw in Apple’s new iOS. He can listen in to your iPhone/iPad without your approval. I have video. Submitted bug report to @AppleSupport...waiting to hear back to provide details. Scary stuff! #apple #bugreport @foxnews — MGT7 (@MGT7500) 21 de janeiro de 2019

A falha tornou-se entretanto viral, através de várias críticas de utilizadores e vídeos que demonstravam o problema informático.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer #Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 de janeiro de 2019

Horas antes do comunicado oficial da Apple acerca do erro reportado esta segunda-feira, Tim Cook havia referido no Twitter que é necessário "insistir na ação e reforma das proteções vitais de privacidade".

A Apple comunicou depois que identificou uma maneira de corrigir o erro que será lançada através de uma atualização "no final da semana". No entanto, a empresa não explicou como esta falha passou pelos testes de segurança nem porque não respondeu aos avisos contínuos do jovem de 14 anos e da sua mãe, ou se pretende premiar o jovem que inicialmente alertou a Apple para o erro.