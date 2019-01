A Apple está a planear lançar três novos modelos de iPhone até ao final do ano de 2019. De acordo com o Wall Street Journal, a multinacional tenciona introduzir um sucessor ao iPhone com tela de cristal líquido LCD e novas funcionalidades como um sistema de tripla câmara traseira para o modelo mais caro e um sistema de dupla câmera nos dois menos sofisticados.

Os primeiros rumores de uma câmera tripla surgiram na passada semana, quando o perfil do Twitter OnLeaks - conhecido por libertar novidades tecnológicas - anunciou o novo sistema que a Apple iria adotar.

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G