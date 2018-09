Os novos modelos de iPhone da Apple foram lançados apenas na passada semana mas, aqueles que eram apontados como os smartphones mais avançados da actualidade, têm sofrido sido várias queixas por parte dos utilizadores. As primeiras críticas ao iPhone XS e XS Max surgiram devido à conectividade mas testes recentes à autonomia de bateria também desiludem - com o preço a ser outro ponto negativo.

Os primeiros contras dos mais recentes dispositivos foram apontados logo na altura da apresentação, a 12 de Setembro, por um blog especializado em conectividade de rádio. Rapidamente foi reportado por utilizadores a fraca recepção de sinal de rede 4G e mesmo Wi-Fi (rede sem-fios) em diversas operadoras dos Estados Unidos da América.

O que acontece é que o design do smartphone enfraquece o sinal de antena, mesmo que o seu amplificador seja muito forte. Tal deve-se à saturação do interior do dispositivo, assim como a estrutura de aço que torna incapaz o estabelecimento de uma conexão suficientemente forte e satisfatória para o utilizador comum. Apesar dos modelos XS e XS Max possuírem quatro antenas, tal é contraproducente pois apenas pode ser utilizada uma de cada vez.

Tal como a conectividade, também a autonomia tem causado alguns problemas. O site especializado Tom’s Guide comparou as baterias dos novos iPhone XS e iPhone XS Max com modelos da mesma categoria e os resultados não foram animadores.

Através do estudo, foi descoberto que o modelo com maior autonomia no mercado é o Huawei P20 Pro, com um tempo de 14 horas e 13 minutos, seguido do Google Pixel 2 XL, com 12 horas e nove minutos, e do Samsung Galaxy Note 9.

Os novos iPhone aparecem muito depois na lista, com o XS Max a ter uma autonomia de 10 horas e 38 minutos e o XS a registar um tempo de nove horas e 41 minutos. Isto acontece pois a bateria dos novos modelos tem uma menor capacidade que muitos Androids – e até que o seu modelo "pai", o iPhone X.

A estes problemas junta-se um maior: o preço. A versão do iPhone XS quebra a barreira dos mil euros, estando à venda em Portugal por 1179 euros, enquanto o seu irmão maior, o XS Max, foi anunciado com um valor "desde os 1279 euros". Sim, são números superiores a dois salários mínimos nacionais.

No entanto, de acordo com o relatório do TechInsights partilhado pela Reuters, a versão de 256GB do iPhone XS Max custa apenas cerca de 375 euros a produzir. Tal traduz um lucro de mais de 900 euros por cada dispositivo vendido.

O relatório indica ainda que o ecrã OLED é o componente mais caro nos iPhones deste ano, custando cerca de 68 euros no iPhone XS Max.