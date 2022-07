Anitta sofre de endometriose (e vai ser operada)

Há duas semanas foi recebida em euforia no Rock in Rio Lisboa e este mês volta a Portugal para atuar no Festival Marés Vivas. No entretanto, Anitta prepara-se para ser operada à endometriose.



A cantora brasileira, que diz já ter cirurgia marcada, decidiu não revelar a data da intervenção mas já está a contar "os dias". A operação vai obrigar "a muitos cancelamentos" e a um mês de repouso total, razão pela qual só deverá acontecer em agosto.



No Twitter, Anitta diz-se cansada "desta novela" onde durante a última década tentou de tudo: "todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram" ou até informações que procurou na Internet. Nada serviu para atenuar as dores que diz serem insuportáveis.