Os dejetos deixados pelos montanhistas no parque natural Denali, no Alasca, vão ser trazidos à superfície à medida que o gelo comece a derreter. Os especialistas prevêem que o mau cheiro se mantenha.

Se o lema de muitos dos entusiastas dos desportos ao ar livre é "não tires nada e deixa apenas as tuas pegadas", os montanhistas que anualmente chegam ao parque nacional Denali, no Alasca, EUA, não são o andam a cumprir.



O parque estima que os que por lá passaram no ano passado tenham deixado 66 toneladas de fezes ao ar livre, que têm sido escondidas pela neve e pelo gelo. No entanto, devido ao aquecimento global, há uma grande probabilidade de esta "camuflagem" derreter, expondo esta fossa natural.



Segundo escreve o USA Today, é regra do parque que todo o lixo a partir dos 4 mil metros de altitude, incluindo as fezes humanas, seja trazido para a superfície. No entanto, o ponto mais alto da montanha Denali localiza-se a 6,1 mil metros de altura, o que deixa muito espaço para abandonar lixo.



"O lixo que vai emergir não vai ser muito diferente de quando foi enterrado. Vai estar espremido e congelado, mas húmido, o que faz com que esteja biologicamente ativo", disse Michael Loso, o glaciologista do parque, ao jornal. "Prevemos que continue a cheirar muito mal."



Para além das fezes, o derretimento e escoamento do gelo nesta montanha poderá trazer à superficies os corpos de muitos montanhistas que morreram a tentar conquistar este marco. "Já perdemos mais gelo nos parques nacionais do Alasca do que toda a área do estado de Rhode Island", aponta Loso.



Por enquanto, o parque está a tomar precauções para que não se volte a concentrar uma quantidade tão grande de dejetos. A cada montanhista está a ser fornecido um pequeno balde especial que armazena dejetos de 12 utilizações. Foi desenhado para que, ao abrir, a tampa não seja disparada devido à concentração de gases no interior. Estes são também fáceis de transportar num pequeno trenó.